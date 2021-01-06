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В Харьковской инфекционке закончился «Ремдесивир» для лечения COVID-19

В Харьковской инфекционке закончился «Ремдесивир» для лечения COVID-19

В Харьковской областной инфекционной больнице закончился препарат для лечения коронавируса «Ремдесивир», приобретенный ГП «Медицинские закупки Украины» и распределенный по регионам, другие бесплатные препараты из ковидного протокола учреждение имеет. Об этом сообщил СМИ директор больницы Павел Нартов.

«Ремдесивир» - препарат первой линии для лечения больных, который в нашу больницу и в другие опорные больницы был распределен централизованно, сейчас закончился. Это государственные закупки были и распределялись по всей стране равномерно», - сказал Нартов.

Поступит ли препарат снова, директор не знает. Он добавил, что другие бесплатные препараты, внесенные в национальный протокол лечения коронавируса, больница имеет, также достаточно средств защиты для врачей и персонала.

Областная инфекционная больница первой в регионе начала принимать больных COVID-19. По данным Нартова, сейчас в учреждении находится около 200 пациентов - на треть меньше, чем весной и летом, однако это наибольшее количество по сравнению с другими опорными учреждениями.

По данным Харьковской ОГА, сейчас в области определены уже 25 больниц для лечения больных коронавирусом (всего 4766 мест).

За сутки на Харьковщине COVID-19 подтвержден у 557 человек. Всего по области зарегистрировано 71 213 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 58 535 больных выздоровело, 1 147 умерло.

Как сообщалось, Минздрав в конце октября дал разрешение на ввоз лекарственного средства «Ремдесивир», также известный под торговым названием Veklury. Препарат был закуплен государственным предприятием «Медицинские закупки Украины» и распределен в области.

 «Ремдесивир» включен в национальный протокол лечения COVID-19.

Агентство Телевидения Новости

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