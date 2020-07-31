В Харьковской области карантин продлили до конца августа

Адаптивный карантин на территории Харьковской области продлили до 31 августа.

Решение было принято 30 июля на заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской области, говорится в протоколе, опубликованном на сайте Харьковской обладминистрации.

По состоянию на 30 июля эпидемическая ситуация с СOVID-19 в Харьковской области остается напряженной. С 23 по 29 июля показатели заболеваемости выросли на 16,2%, лабораторно подтверждено 416 случаев СOVID-19, что составляет 15,64 на 100 000 населения против 13,46 за предыдущую неделю.

Отметим, на рост заболеваемости повлияло несоблюдение требований адаптивного карантина (масочный режим, социальная дистанция.). Также показатель вырос вследствие увеличения количества обследований методом ПЦР проведено 3939 исследований.

Показатель выявления за последние восемь дней не превышал 11%, на 30 июля он составил 10,56%. "За последнюю неделю критерий динамики заболеваемости постепенно уменьшался, на 30 июля -0,8%", - говорится в документе.

В области на учете состоит 1390 активно больных, которые могут быть источником инфекции для окружающих. Основное количество таких больных сосредоточена в Харькове. "Среди больных за неделю жители Харькова составляют 85,6% (356 случаев). Показатель на 100 тыс. населения составил 24,96 против 21,24 за предыдущую неделю.

На территории других административно-территориальных единиц в Харьковской области показатели заболеваемости не превышают рекомендованный критерий. Всего в течение недели случаи заболевания регистрировались в 17 районах и Люботине.

С 23 по 29 июля на наличие коронавируса методами ПЦР и ИФА были обследованы 10058 жителей Харьковской области, в среднем за сутки проводилось 1436 исследований или 54,02 на 100 тысяч населения.

Комиссия решила продолжить адаптивный карантин на территории Харьковской области до 31 августа. В частности, рекомендовала городским и районным комиссиям по вопросам ТЭБ и ЧС рассмотреть вопрос ограничения количества посетителей учреждений культуры, в том числе кинотеатров, максимальной наполненностью 50%, не более человека на 5 кв. метров. Также рекомендуется запретить после 23:00 и до 7:00 работу развлекательных заведений. Полиция должна усилить контроль за соблюдением карантина.

Агентство Телевидения Новости