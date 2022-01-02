В Харьковской области за сутки: 90 заболевших и 11 умерших

В Харькове и области за сутки зарегистрированы 90 новых случаев заболевания коронавирусом, 11 человек умерли.

Днем ранее диагноз «коронавирус» в Харьковской области подтвердили в 180 случаях и было зафиксировано 12 летальных исходов.

По данным Харьковского областного лабораторного центра, большинство заболевших (75 человек) – жители Харькова. 7 заболевших – в Харьковском районе, 6 – в Богодуховском и по 1 заболевшему в Чугуевском и Изюмском районах.

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