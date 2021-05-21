В харьковском детском центре - вспышка кишечной инфекции: трое детей попали в больницу
В харьковском детском центре произошла вспышка кишечной инфекции.
Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, речь идет о коммунальном учреждении «Харьковский областной центр социально-психологической реабилитации детей и семей «Гармония», где зарегистрировано 3 случая заболевания гастроэнтероколитом предположительно инфекционного происхождения среди детей отделения срочного устройства.
По информации учреждений здравоохранения, по состоянию на 20 мая все заболевшие дети госпитализированы в стационар и получают соответствующее лечение. Основные клинические проявления заболевания: слабость, жидкий стул, рвота.
С целью локализации вспышки и установления причин, выявления источника инфекции специалистами Харьковского городского филиала нашего учреждения проведен комплекс противоэпидемических мероприятий.
- эпидемиологическое расследование и санитарно-эпидемиологическое обследование учреждения;
- заключительная дезинфекция в помещениях учреждения;
- отбор проб питьевой воды, пищевых продуктов, суточных проб готовых блюд и смывов с объектов окружающей среды в учреждении;
- бактериологическое и вирусологическое обследование персонала (работники отделения и пищеблока) и контактных детей, за которыми организовано медицинское наблюдение;
По результатам вирусологических исследований у 5-ти контактных лиц обнаружен антиген ротавируса.
Противоэпидемические мероприятия продолжаются.