Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:00
Просмотров: 95

В харьковском детском центре - вспышка кишечной инфекции: трое детей попали в больницу

В харьковском детском центре - вспышка кишечной инфекции: трое детей попали в больницу

В харьковском детском центре произошла вспышка кишечной инфекции.

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, речь идет о коммунальном учреждении «Харьковский областной центр социально-психологической реабилитации детей и семей «Гармония», где зарегистрировано 3 случая заболевания гастроэнтероколитом предположительно инфекционного происхождения среди детей отделения срочного устройства.

По информации учреждений здравоохранения, по состоянию на 20 мая все заболевшие дети госпитализированы в стационар и получают соответствующее лечение. Основные клинические проявления заболевания: слабость, жидкий стул, рвота.

С целью локализации вспышки и установления причин, выявления источника инфекции специалистами Харьковского городского филиала нашего учреждения проведен комплекс противоэпидемических мероприятий.

- эпидемиологическое расследование и санитарно-эпидемиологическое обследование учреждения;

- заключительная дезинфекция в помещениях учреждения;

- отбор проб питьевой воды, пищевых продуктов, суточных проб готовых блюд и смывов с объектов окружающей среды в учреждении;

- бактериологическое и вирусологическое обследование персонала (работники отделения и пищеблока) и контактных детей, за которыми организовано медицинское наблюдение;

По результатам вирусологических исследований у 5-ти контактных лиц обнаружен антиген ротавируса.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 