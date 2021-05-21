В харьковском детском центре - вспышка кишечной инфекции: трое детей попали в больницу

В харьковском детском центре произошла вспышка кишечной инфекции.

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, речь идет о коммунальном учреждении «Харьковский областной центр социально-психологической реабилитации детей и семей «Гармония», где зарегистрировано 3 случая заболевания гастроэнтероколитом предположительно инфекционного происхождения среди детей отделения срочного устройства.

По информации учреждений здравоохранения, по состоянию на 20 мая все заболевшие дети госпитализированы в стационар и получают соответствующее лечение. Основные клинические проявления заболевания: слабость, жидкий стул, рвота.

С целью локализации вспышки и установления причин, выявления источника инфекции специалистами Харьковского городского филиала нашего учреждения проведен комплекс противоэпидемических мероприятий.

- эпидемиологическое расследование и санитарно-эпидемиологическое обследование учреждения;

- заключительная дезинфекция в помещениях учреждения;

- отбор проб питьевой воды, пищевых продуктов, суточных проб готовых блюд и смывов с объектов окружающей среды в учреждении;

- бактериологическое и вирусологическое обследование персонала (работники отделения и пищеблока) и контактных детей, за которыми организовано медицинское наблюдение;

По результатам вирусологических исследований у 5-ти контактных лиц обнаружен антиген ротавируса.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Агентство Телевидения Новости