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В Китае за пять дней построили больницу для COVID-больных на 1,5 тысячи палат

В Китае за пять дней построили больницу для COVID-больных на 1,5 тысячи палат

В китайском городе Наньгун в провинции Хэбэй за пять дней построили специализированное медучреждение на 1,5 тыс. палат для инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает Xinhua.

Каждая палата площадью 18 квадратных метров оборудована кроватью, электронагревателем, туалетом и раковиной. Также там доступен Wi-Fi.

Строительство проекта началось 10 января после того, как в городе было сообщено о ряде случаев COVID-19. Подобный центр на 3000 палат строится в столице провинции Хэбэй - городе Шицзячжуан, где наблюдается вспышка вируса.

В течение ближайших дней правительство планирует построить еще шесть аналогичных объектов в городе Наньгун, в которых будет насчитываться около 6,5 тыс. палат.

Агентство Телевидения Новости

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