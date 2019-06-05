В Конго - крупнейшая эпидемия лихорадки Эбола

В Демократической Республике Конго за последние 10 месяцев было зафиксировано более 2 тыс. случаев заболевания лихорадкой Эбола.

Вспышка на востоке Конго является второй по величине в истории, причем за последние недели отмечается значительный всплеск новых случаев заболевания.

По данным Министерства здравоохранения Конго, две трети случаев закончились смертельным исходом.

Отмечается, что нередко попытки медиков воспрепятствовать распространению вируса вызывали у местного населения недоверие и агрессию, особенно в "горячих" точках страны. В январе-мае было совершено более 40 нападений на медицинские учреждения, однако в последние недели вспышки насилия сократились.

В настоящее время вирус наиболее распространен в двух провинциях, но его становится все труднее отслеживать из-за насилия в восточном регионе страны.

По данным Всемирной организации здравоохранения, риск глобального распространения Эбола низок, но весьма вероятно, что он распространится на соседние страны.

Отметим, нынешняя вспышка Эбола - десятая и самая масштабная в Демократической республике Конго.

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