В марте ожидаются магнитные бури: какие дни могут быть неблагоприятными для самочувствия

Ученые дали прогноз магнитных бурь на март, определив дни, которые могут быть потенциально опасными. Как свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, первая магнитная буря месяца ожидается в самом его начале, 1 марта.

Так, в этот день ожидается магнитная буря категории G1, то есть, первой, самой слабой. Магнитосфера будет оставаться возбужденной и 2 марта.

Кроме того, магнитные бури категории G1 ожидаются также 18 и 19 марта.

Возбуждения магнитосферы Земли ожидают также 6,12, 13, 15 и 20 марта. В это время метеозависимые люди могут ощущать сонливость, слабость, апатию, возможны скачки давления.

Стоит отметить, что прогноз на такое длительное время все еще может измениться.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и могут иметь разную интенсивность. Магнитные бури влияют на работу систем связи, вызывают технические сбои и проблемы с самочувствием у людей.

Геомагнитные колебания могут влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. Так, человек может испытывать головную боль, головокружение, тошноту, раздражительность, бессонницу, боли в мышцах и так далее.

Агентство Телевидения Новости