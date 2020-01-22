В МИД Украины из-за распространения нового коронавируса в Китае дали рекомендации украинцам

В Министерстве иностранных дел дали рекомендации гражданам Украины, которые планируют совершить поездку в Китай или уже находятся на территории этой страны, в связи с распространением заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV).

Соответствующие советы обнародованы пресс-службой украинского внешнеполитического ведомства.

Так, в МИД советуют при планировании путешествия в КНР или внутри страны уточнять актуальную эпидемиологическую ситуацию в регионе посещения и воздерживаться от поездки в город Ухань (провинция Хубэй), в котором наибольший риск заражения.

Среди советов - принимать только должным образом термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу; избегать контакта с животными (живыми или мертвыми), посещения рынков по продаже мяса, цирков, зоопарков, животноводческих ферм и тому подобное; не контактировать с людьми с признаками респираторных заболеваний; использовать специальные маски для защиты органов дыхания; мыть руки со средствами гигиены, особенно после посещения мест массового скопления людей и перед приемом продуктов питания; пользоваться антисептическими средствами на спиртовой основе.

В случае симптомов, похожих на грипп или ОРВИ, минимизировать контакты с другими людьми и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение. В МИД просят граждан Украины отслеживать информацию на сайтах Посольства Украины в КНР (https://china.mfa.gov.ua/ua) и МИД Украины (https://mfa.gov.ua/ua), следовать рекомендациям местных органов власти.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, украинцев просят безотлагательно обращаться по номерам «горячих линий» в Посольство Украины в КНР (+8613701230647) или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: + 38044238 16 57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua

Как сообщалось, число погибших от коронавируса в Китае, по последним данным, возросло до 17 человек. О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Уже официально подтверждено, что вирус передается от человека к человеку.

Агентство Телевидения Новости