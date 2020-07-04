В Минэкологии рассказали, что делать с использованными масками и перчатками

В Кабинете министров разъяснили, как утилизировать использованные маски и перчатки. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов разработало рекомендации по их утилизации. Об этом сообщил глава министерства Роман Абрамовский, передает пресс-служба Минэкологии.

По его словам, большинство европейских стран разработали рекомендации по обращению с такими отходами. Минэкологии также пришло к выводу, что в данном вопросе более эффективными станут не административно-регуляторные меры, а достаточно простые в исполнении рекомендации.

"Мы рекомендуем такие отходы складывать в пакет, плотно его завязывать и выдержать в домашних условиях не менее 72 часов", - отметил чиновник.

Абрамовский добавил, что если маска и перчатки от инфицированного человека, который находится дома на самоизоляции, то для уверенности, что вирус не распространится, необходимо добавить еще два пакета и плотно завязать. Держать необходимо также 72 часа, а после этого их можно выбросить в общий контейнер муниципальных отходов.

Кроме того, для сохранения окружающей среды Минэкологии рекомендует использовать по возможности многоразовые защитные маски.

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