В одному з харківських водоймищ знайшли сальмонелу

Під моніторинговим наглядом «Харківського обласного центра контролю та профілактики хвороб» знаходиться 13 місць масового відпочинку населення на водних об’єктах на території Харкова та області.

За результатами останніх моніторингових лабораторних досліджень встановлено, що в межах зони купання Петренківського водоймища у Харкові виявлена сальмонела, що свідчить про наявність збудника сальмонельозу у воді водойми. Про це повідомили у «Харківському ОЦКПХ МОЗ».

Залишаються актуальними рекомендації щодо обмеження використання водойм для купання в межах акваторії пляжів «Удянський», Олексіївського лугопарку, Журавлівського гідропарку, Безлюдівського водоймища, Основ’янського озера у Харкові та на річці Берестова у Краснограді.

«Наголошуємо на потенційній епідемічній небезпеці води в усіх зазначених вище місцях масового відпочинку та не рекомендуємо купання у цих водоймах.

Перелік пляжів, які наразі є небезпечними для купання, відображені на карті, яка оновлюється при отриманні нових результатів лабораторних досліджень.

Агентство Телевидения Новости