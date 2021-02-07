В США рассказали о результатах введения строгого масочного режима

В тех американских штатах, где ввели обязательный масочный режим, уменьшилось количество госпитализаций больных коронавирусом.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на данные исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)

«В период с апреля по июль прошлого года исследователи наблюдали за уровнем госпитализаций в 10 американских штатах, где ввели обязательное ношение масок. Речь идет о Калифорнии, Колорадо, Коннектикуте, Мэриленде, Мичигане, Миннесоте, Нью-Мексико, Нью-Йорке, Огайо и Орегоне», – говорится в сообщении.

Специалисты обнаружили, что уже через три недели после вступления в силу указа об обязательных защитных масках, количество госпитализаций с диагнозом COVID-19 в этих штатах упало почти на 5%.

Сейчас в США 31 штат и столица Вашингтон объявили об обязательном ношении защитных масок на лице. Уровень госпитализации в этих штатах значительно уменьшился среди людей в возрасте от 18 до 64 лет.

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