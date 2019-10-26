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В Тернопольской области мужчина заболел дифтерией

В Тернопольской области мужчина заболел дифтерией

Лабораторно подтвержден диагноз "дифтерия" у 47-летнего мужчины в Тернопольской области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

Больной живет на границе Тернопольской и Хмельницкой областей, за помощью обратился к врачу на Тернопольщине, с которым заключил декларацию. Контактировал с тремя лицами, из которых один ребенок. По месту жительства пациента 21 октября проведена дезинфекция.

По данным медиков, мужчина привился от дифтерии в 2017 году, однако данных о наличии предыдущих обязательных 8 прививок по возрасту нет.

«Прививка от дифтерии формирует антитоксический иммунитет, который защищает от тяжелого течения болезни. Введенная мужчине вакцина в 2017 году сформировала достаточный уровень антитоксического иммунитета, не дала развиться тяжелым осложнениям», - отметили в Минздраве.

В Центре общественного здоровья и Минздраве Украины отмечают, что прививки от дифтерии рекомендуются Календарем профилактических прививок не только детям, но и взрослым каждые 10 лет после 16-летнего возраста. Украина обеспечена необходимым количеством вакцин. Вакцинироваться можно у своего семейного врача

 

Агентство Телевидения Новости

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