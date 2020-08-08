Здоровье
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08.08.2020 15:09
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В Украине будут отслеживать контакты больных СOVID-19

В Украине будут отслеживать контакты больных СOVID-19

Министерства здравоохранения, внутренних дел, цифровой трансформации и другие органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Телергам по результатам внеочередного заседания Кабинета Министров, состоявшемся 8 августа, сообщает Укринформ.

"Минздрав, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19. Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. Это позволит нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний", - отметил глава правительства.

По его словам, во исполнение поручения Президента министр здравоохранения Максим Степанов подробно отчитается о готовности больниц второй волны, которые будут принимать больных коронавирусом. Как отметил Шмыгаль, такая статистика должна быть представлена ​​по каждой области и учитывать количество койко-мест, обеспеченность средствами индивидуальной защиты, лекарствами, кислородом и медицинским персоналом.

Агентство Телевидения Новости

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