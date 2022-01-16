В Украине две области остаются «оранжевыми»

В Украине по состоянию на 16 января в оранжевой зоне эпидемической опасности остаются две области – Ивано-Франковская и Сумская, сообщает «Укринформ» со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Уровень заболеваемости COVID-19 при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения состоянием по стране составляет 210 на 100 тысяч населения, при этом в Ивано-Франковской области – 446 на 100 тысяч населения, а в Сумской области – 365 на 100 тысяч населения. В Киеве уровень заболеваемости составляет 390 на 100 тысяч населения.

Другие регионы, среди которых Киевская, Харьковская, Винницкая, Закарпатская, Львовская, Одесская и другие области, отнесены к «желтому» уровню эпидопасности.

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