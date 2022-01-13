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В Украине еще одна область попала в «оранжевую» зону — Минздрав

В Украине еще одна область попала в «оранжевую» зону — Минздрав

В трех областях Украины COVID-показатели соответствуют «оранжевому» уровню эпидопасности. 

Об этом свидетельствуют данные Минздрава. 

Кроме Сумской и Харьковской области, «оранжевую» зону пополнила третья область — Ивано-Франковская. Коэффициент выявления случаев инфицирования там по состоянию на 12 января — 22,1%, более чем на 2% выше нормы.

Коэффициент выявления случаев инфицирования в Сумской области и динамика уровня госпитализаций в Харьковской до сих пор высоки.

Данные Минздрава по карантинному зонированию обновляются во время принятия правительственной комиссией решения об установлении уровня эпидопасности в том или ином регионе и внедрения соответствующих карантинных ограничений.

В Украине еще одна область попала в «оранжевую» зону — Минздрав

Агентство Телевидения Новости

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