В Украине еще одна область попала в «оранжевую» зону — Минздрав
В трех областях Украины COVID-показатели соответствуют «оранжевому» уровню эпидопасности.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Кроме Сумской и Харьковской области, «оранжевую» зону пополнила третья область — Ивано-Франковская. Коэффициент выявления случаев инфицирования там по состоянию на 12 января — 22,1%, более чем на 2% выше нормы.
Коэффициент выявления случаев инфицирования в Сумской области и динамика уровня госпитализаций в Харьковской до сих пор высоки.
Данные Минздрава по карантинному зонированию обновляются во время принятия правительственной комиссией решения об установлении уровня эпидопасности в том или ином регионе и внедрения соответствующих карантинных ограничений.