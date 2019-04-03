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В Украине изменились требования к пандусам

В Украине изменились требования к пандусам

В Украине изменились требования к пандусам. С 1 апреля вступила в силу новая ГСН "Инклюзивность зданий и сооружений". Об этом в Facebook заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе. 

По его информации, в стране почти 90% пандусов не приспособлены для людей с инвалидностью. Кроме того, во многих зданиях вовсе отсутствуют пандусы, что делает их недоступными для людей с ограниченными возможностями. 

Согласно новой строительной норме, теперь во всех общественных и жилых зданиях должны быть пандусы.

Во время проектирования домов обязательно должны предусматриваться лифты, подъемные платформы, вертикальные подъемники, пандусы. Кроме того, они должны быть как на входе в здание, так и внутри. 

Лев Парцхаладзе утверждает, что теперь безопасный наклон наружного пандуса должен быть не более 8%, а внутреннего - 10-12%. При этом максимальная высота пандуса не должна превышать 0,8 м, а после каждого подъема необходимы горизонтальные площадки глубиной не менее 1,5 м. 

Для безопасности людей с ограниченными возможностями поверхность пандусов должна быть из нескользящего шероховатого и ровного покрытия. При одностороннем движении ширина должна быть минимум 1,2 м, а при двустороннем - 1,8 м.

Во время проектирования нового здания необходимо предусмотреть лифты, а во время реконструкции строить пандусы и подъемники.

Агентство Телевидения Новости

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