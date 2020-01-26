В Украине на данный момент не зафиксировано заражение коронавирусом – глава Минздрава

В Украине на данный момент не зафиксированы случаи заражения коронавирусом из Китая, случаи, о которых сообщали СМИ, были обычным гриппом. Об этом сообщила глава Минздрава Зоряна Скалецкая во время доклада президенту Владимиру Зеленскому, информирует пресс-служба главы государства.

По словам министра здравоохранения, постоянно работает оперативный штаб по согласованию необходимых медицинских и межведомственных действий. Минздрав подготовил порядок реагирования для больниц и врачей, служб, ответственных за пересечение границы, и лабораторий.

"Сегодня для всех очевидны процедуры в случае выявления необходимости лечения и диагностирования. Есть готовность в лабораториях и по тест-системам для выявления и исключения подозрительных случаев относительно того, касаются они или нет китайского коронавируса. Взаимодействие с международными организациями, которые мониторят на глобальном, межгосударственном уровне, ежедневная", – заявила Скалецкая.

В свою очередь замминистра Виктор Ляшко сообщил о том, что налажено постоянное взаимодействие с пограничной службой, в частности в аэропортах, а также подготовлена инструкция, как реагировать и проверять пассажиров.

Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала ввести температурный скрининг пассажиров после прибытия самолетов и в случае выявления лиц с симптомами недуга – проверять их на вирусы. Из-за наличия у болезни инкубационного периода проведена работа с семейными врачами – для мониторинга и своевременного реагирования.

Ляшко говорит, что в Украине готовы лечить вирус в случае его обнаружения, поскольку "те технологии, которые помогли вылечить людей в Китае, применяются и в Украине".

Тем временем Зеленский призвал улучшить информирование граждан и сформировать для них четкие рекомендации. Он также предложил укомплектовать в аэропорту "Борисполь" медицинский штаб или временную службу.

Представители Минздрава добавили, что сейчас рассматривается возможность создания спецлаборатории для оперативного обнаружения вирусов.

Напомним, что в Китае количество инфицированных коронавирусом 2019-nCoV возросло до 1975 человек, уже умерли 56 человек.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения не стала объявлять международную чрезвычайную ситуацию из-за 2019-nCoV. В ВОЗ отметили, что пока вспышка заболевания является чрезвычайной ситуацией только для КНР.

Впервые этот коронавирус был диагностирован в декабре прошлого года. Новый коронавирус стал седьмым вирусом такого типа, которым может заразиться человек. О единичных случаях заболевания также сообщили ряд стран. В американских аэропортах применяются тепловизоры для выявления пассажиров с повышенной температурой.

Агентство Телевидения Новости