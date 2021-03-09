В Украине одобрили китайскую вакцину от Sinovac

Украина одобрила использование препарата для вакцинации от китайской компании Sinovac, сообщает Reuters.

Украинская фармкомпания "Лекхим", которая является партнером Sinovac, заключила договор на поставку 5 млн доз вакцины для Украины. В это число входят также 1,9 млн доз, закупленных по государственной закупке.

Об одобрении продукта СМИ сообщили в Минздраве Украины.

Эффективность закупленной вакцины от Sinovac составляет менее 60%. Однако в компании отметили, что при условии увеличения времени между двумя вакцинациями препарат показал эффективность примерно 70%.

Напомним, накануне компания “Лекхим” попросила украинские власти отсрочить поставки первой партии китайской вакцины против COVID-19 в тот же день, когда Национальное антикорбюро открыло дело о возможной закупке препарата по завышенной цене.

В декабре прошлого года Украина заключила контракт с компанией Sinovac Biotech на поставку 1,9 млн доз вакцин против коронавируса. Это может обеспечить вакцинацией 957 тысяч украинцев из 38 миллионов, то есть всего около 2,5% населения. При этом эффективность китайского препарата составляет только 50,3%.

Позже народная депутатка из “Голоса” Александра Устинова заявила о том, что Украина могла закупить вакцину против коронавируса в шесть раз дешевле, к тому же ту, которую закупает Всемирная организация здравоохранения. Однако, по ее словам, из-за того, что министр здравоохранения Максим Степанов в ручном режиме сорвал поставки соответствующей вакцины, Украина получит китайскую, которая не только дороже, но и менее эффективна.

При этом начиная с весны 2020 года, Максим Степанов декларировал, что ведет переговоры с производителями вакцин. За это время к декабрю прошлого года обеспечить население вакцинами смогли не только богатые Канада, США и страны ЕС. Договоры на предзаказ заключили, например, Эквадор, Коста-Рика, Панама, Ливан, Перу, Филиппины, Марокко. Украина же, вопреки словам министра, смогла за все то время подписать договор только с компанией Sinovac Biotech.

Агентство Телевидения Новости