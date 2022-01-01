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В Украине за сутки — более 5 тысяч случаев COVID-19: статистика по областям

В Украине за сутки — более 5 тысяч случаев COVID-19: статистика по областям

В Украине зафиксировали более 5 тысяч новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 1554заболевших; летальных исходов — 190; выздоровевших — 6 073 человека.

За все время пандемии в Украине зарегистрировано 3 672 675 заболевших коронавирусом; выздоровели — 3 474 931 человек; летальных исходов — 96 089.

Больше всего новых случаев в Киеве (976), Львовской (443), Черниговской (269) областях.

Как сообщается с Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания по регионам:

г. Киев – 976;

Винницкая область – 159;

Волынская область – 58;

Днепропетровская область – 119;

Донецкая область – 184;

Житомирская область – 176;

Закарпатская область – 163;

Запорожская область – 142;

Ивано-Франковская область – 190;

Киевская область – 315;

Кировоградская область – 61;

Луганская область – 41;

Львовская область – 443;

Николаевская область – 120;

Одесская область – 240;

Полтавская область – 256;

Ровенская область – 83;

Сумская область – 139;

Тернопольская область – 132;

Харьковская область – 180;

Херсонская область – 37;

Хмельницкая область – 262;

Черкасская область – 181;

Черновицкая область – 100;

Черниговская область — 269.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской области и города Севастополя отсутствуют.

Агентство Телевидения Новости

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