В Украине за сутки — более 5 тысяч случаев COVID-19: статистика по областям
В Украине зафиксировали более 5 тысяч новых случаев коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки госпитализировали 1554заболевших; летальных исходов — 190; выздоровевших — 6 073 человека.
За все время пандемии в Украине зарегистрировано 3 672 675 заболевших коронавирусом; выздоровели — 3 474 931 человек; летальных исходов — 96 089.
Больше всего новых случаев в Киеве (976), Львовской (443), Черниговской (269) областях.
Как сообщается с Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания по регионам:
г. Киев – 976;
Винницкая область – 159;
Волынская область – 58;
Днепропетровская область – 119;
Донецкая область – 184;
Житомирская область – 176;
Закарпатская область – 163;
Запорожская область – 142;
Ивано-Франковская область – 190;
Киевская область – 315;
Кировоградская область – 61;
Луганская область – 41;
Львовская область – 443;
Николаевская область – 120;
Одесская область – 240;
Полтавская область – 256;
Ровенская область – 83;
Сумская область – 139;
Тернопольская область – 132;
Харьковская область – 180;
Херсонская область – 37;
Хмельницкая область – 262;
Черкасская область – 181;
Черновицкая область – 100;
Черниговская область — 269.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской области и города Севастополя отсутствуют.