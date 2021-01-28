В Украине за сутки выявили более 5,5 тысяч новых заболевших COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 5 529 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"5529 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 января 2021 года. В частности, заболели 248 детей и 236 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали - 1941 человек, летальных случаев – 149, выздоровели – 11 946 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

Так, количество инфицированных с начала пандемии в Украине достигло 1 206 412 человек, 22 351 заболевший умер, выздоровели – 992 031 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (454), а также в Киеве (396) и Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.

Количество случаев заболевания в регионах за сутки:

г. Киев - 396 случаев;

Винницкая область - 255 случаев;

Волынская область - 159 случаев;

Днепропетровская область - 296 случаев;

Донецкая область - 201 случай;

Житомирская область - 263 случая;

Закарпатская область - 247 случаев;

Запорожская область - 249 случаев;

Ивано-Франковская область - 262 случая;

Киевская область - 163 случая;

Кировоградская область - 45 случаев;

Луганская область - 105 случаев;

Львовская область - 454 случая;

Николаевская область - 308 случаев;

Одесская область - 171 случай;

Полтавская область - 151 случай;

Ровенская область - 172 случая;

Сумская область - 175 случаев;

Тернопольская область - 213 случаев;

Харьковская область - 313 случаев;

Херсонская область - 102 случая;

Хмельницкая область - 242 случая;

Черкасская область - 103 случая;

Черновицкая область - 285 случаев;

Черниговская область - 199 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее, 27 января, в Украине зафиксировали 3 776 новых случаев COVID-19.

Агентство Телевидения Новости