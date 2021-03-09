Вакцинация от COVID-19: в мире сделали уже 312 миллионов прививок

С начала вакцинации против коронавируса в мире уже сделали 312 миллионов прививок в 116 странах. В среднем вводят почти по 8,08 миллионов доз ежедневно.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, лидером по количеству введенных вакцин являются США — более 92 миллионов доз. В частности, 17,7% жителей этой страны уже получили по меньшей мере одну прививку, а 9,2% — две. На втором месте Китай — 52,5 миллиона доз, а на третьем — Великобритания более чем с 23 миллионами доз. В странах Европейского Союза ввели более 40 миллионов доз вакцин.

По относительному показателю лидирует Израиль. В этой стране уже ввели более 96 доз вакцины на 100 человек. На втором месте Сейшельские Острова (более 85 доз на 100 человек), а на третьем — Объединенные Арабские Эмираты (более 58 доз на 100 человек).

Однако следует помнить, что количество сделанных прививок не равно количеству вакцинированных людей, ведь большинство препаратов против COVID-19 требуют введения двух доз.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. С тех пор в Украине вакцинировали более 17 тысяч человек. Первые в очереди — медики, которые работают с больными COVID-19. Прививки также сделали министр здравоохранения Максим Степанов, главный санитарный врач Виктор Ляшко и президент Владимир Зеленский.

23 февраля в Украину прибыли первые 500 тысяч доз вакцины против коронавируса CoviShield от производителя Serum Institute India. Перед тем ее зарегистрировали.

По состоянию на 9 марта с начала кампании в Украине привиты 19 тысяч 118 человек, они получили 1 дозу.

Агентство Телевидения Новости