Вакцинация от COVID-19: ВОЗ будет платить за серьезные последствия от побочных эффектов

Всемирная организация здравоохранения планирует выдавать компенсации за последствия, связанные с редкими серьезными побочными эффектами от вакцин против COVID-19 в рамках COVAX - механизма глобального доступа к вакцинам COVID-19, основанного ВОЗ.

Речь идет о плане безотказной системы компенсации при несчастных случаях (no-fault compensation plan), который ВОЗ согласовала из-за заявлений о серьезных побочных эффектах у людей в 92 бедных странах, которые получали вакцину через COVAX.

Как говорится в заявлении ВОЗ, это первый и единственный глобальный механизм компенсации травматизма, вызванного вакцинацией.

"Все вакцины, которые закупаются или распространяются через COVAX, получают одобрение регулирующих органов или разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях, чтобы подтвердить их безопасность и эффективность.

Но, как и все лекарства, даже вакцины, одобренные для общего применения, в редких случаях могут вызвать серьезные побочные реакции", - отмечают в ВОЗ.

Компенсация должна быть одноразовой и будет доступна для около 92 стран с низким и ниже среднего уровнями дохода.

В этот список входит и Украина.

По сообщению ВОЗ, заявки на компенсацию можно будет подавать через портал www.covaxclaims.com, который должен заработать с 31 марта 2021 года.

Люди смогут подать заявку на компенсацию в рамках программы после запуска портала, даже если они получили вакцину от COVAX до 31 марта 2021 года.

Право на получение помощи будет доступно до 30 июня 2022 года.

В то же время в ВОЗ не уведомили о детальных критериях относительно того, кто именно может подавать заявку на компенсацию, и о каких именно редких побочных эффектах и последствиях идет речь.

Схема компенсации "без вины" (no-fault compensation plan) - это схема, в которой несчастные случаи и травмы считаются неизбежными, и пострадавшим компенсируют связанные с этими последствиями расходы - без необходимости привлечения судов и доказательств ответственности другой стороны за причиненный ущерб.

Страны, самостоятельно финансируют закупки вакцины против COVID-19, также планируют свои собственные программы компенсации, отмечают в ВОЗ.

Агентство Телевидения Новости