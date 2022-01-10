«Вакцинальную тысячу» смогут получить несовершеннолетние украинцы

Президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании дал поручение Кабмину разработать программу для получения «ковидной» тысячи гривен подростками, которые вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Предполагается, что программа для несовершеннолетних будет работать в рамках действующей программы «єПідтримка».

Выплату смогут получить украинцы в возрасте 12-18 лет, которые прошли полный курс COVID-вакцинации.

«Вакцинальная тысяча» — это не наличные деньги, а сертификат для «культурного и спортивного развития украинцев». Ее также можно потратить на книги, а пенсионеры, могут на эти деньги купить лекарства.

Агентство Телевидения Новости