Вибухи та їх наслідки: що потрібно знати про контузію

З початку війни жителі Харкова та Харківської області, лише за даними ЗМІ, пережили щонайменше 1200 вибухів. Реальний масштаб обстрілів, утім, значно більший. Ворог щодня цілить по території України, зокрема по щільно забудованих міських районах. Ті, хто опиняється поблизу місця вибуху, наражаються на серйозну небезпеку, зокрема ризикують отримати контузію — струс головного мозку від мінно-вибухової хвилі, а також акустичні травми.

Як вибух впливає на організм?

Відстань від епіцентру вибуху відіграє ключову роль у ступені ураження:

Зона високого ризику (до 300 м): найбільша ймовірність серйозних травм. Вибухова хвиля може викликати втрату свідомості, нудоту, дезорієнтацію, а також пошкодження слуху.

Зона середнього ризику (300–500 м): тут частіше трапляються легкі форми контузії, які супроводжуються головним болем, тимчасовим зниженням слуху або зору, запамороченням.

«Коли стався вибух, я навіть не зрозуміла, що трапилося. Через кілька годин з’явився головний біль і запаморочення, зосередитися було неможливо», — розповідає Олена Ковальчук, мешканка Харкова.

«Я перебувала у дворі будівлі, коли стався прильот. Хвилин десять не могла оговтатись, почувала себе оглушеною», – ділиться Оксана, що проживає у Салтівському районі.

Баротравма та акубаротравма

Баротравма виникає через різкий перепад тиску. Це може спричинити розрив барабанної перетинки або капілярів. Якщо перфорація менша за 40%, барабанна перетинка здатна самостійно відновитися за місяць.

Акубаротравма доповнюється впливом ударної хвилі, яка пошкоджує слухові кісточки, барабанну перетинку, слуховий нерв, а також може викликати ураження внутрішнього вуха.

Крім того, вибухова хвиля також «б’є» по шийних судинах та може пошкодити скроневі долі мозку, де знаходяться слухові центри. Це може викликати шум та дзвін у вухах, а також вестибулярні порушення.

Як лікують контузії?

Лікування включає роботу невролога, психолога та отоларинголога. У Харкові ключовим закладом, який надає допомогу постраждалим від контузій, є Харківська обласна клінічна лікарня. Цей багатопрофільний медичний центр, заснований у 1896 році, щодня приймає десятки пацієнтів із травмами органів слуху, що спричинили вибухи.

Лише за 9 місяців цього року у ЛОР-відділенні лікарні провели 298 операцій з відновлення барабанної перетинки. Медики проводять складні операції, створюючи нові мембрани замість пошкоджених барабанних перетинок. При ушкодженнях внутрішнього вуха застосовують консервативне лікування, і рання діагностика значно підвищує шанси на відновлення слуху.

Нове обладнання для лікарні

У жовтні благодійний фонд «Українські брокери без кордонів» за підтримки ПРООН у межах проєкту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні» та за фінансової підтримки уряду Японії передав ЛОР-відділенню сучасний хірургічний мікроскоп. Це значно підвищило якість діагностики та операцій і допомогло медикам ефективніше лікувати травми, спричинені вибухами.

Чому діагностика важлива?

Своєчасна діагностика допомагає виявити навіть приховані ушкодження, які не завжди очевидні. Це забезпечує індивідуальний підхід до лікування, знижує ризик ускладнень і дозволяє швидше почати реабілітацію.

Звертайтеся по допомогу!

Лікарі наголошують: якщо ви опинилися поряд із вибухом, не ігноруйте симптоми, навіть якщо вони здаються незначними. Дзвін у вухах, головний біль, запаморочення чи погіршення слуху — все це підстава для звернення до лікаря. У Харкові є сучасне обладнання та фахівці, які допоможуть зберегти ваше здоров’я та слух.

Пам’ятайте, що своєчасна медична допомога може запобігти серйозним ускладненням та зберегти якість вашого життя. Бережіть себе та своє здоров’я!

Новости портала «Весь Харьков»