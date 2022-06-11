Водопровідна вода у Харкові не відповідає нормам

В «Харківському обласному лабораторному центрі контролю та профілактики хвороб» повідомили про останні дані лабораторних досліджень питної води в Харкові та області з відхиленнями від гігієнічних нормативів.

Результати досліджень питної води за санітарно-хімічними показниками свідчать про наявні відхилення від нормативів у водопровідній воді в місті Харкові (вміст заліза, показники каламутності та перманганатної окисності), в місті Лозовій (показник перманганатної окисності) та смт Зачепилівці (показник загальної жорсткості), але не обмежують умови використання населенням води з цих водопроводів.

У пробах води, відібраних з водопроводу в смт Сахновщина, мікробіологічні показники є прогностично несприятливими та епідемічно небезпечними. У зв’язку із зазначеним інформуємо мешканців цього населеного пункту про існуючі ризики виникнення інфекційних захворювань та рекомендуємо не вживати її для пиття, приготування їжі та чищення зубів.

У воді з каптажів природних джерел на території міста Харкова (Саржин яр, парк Юність, Петренки -1,2,3 та яр по вул. Бучми (ліва сторона) мікробіологічні показники епідемічної безпеки не відповідають гігієнічним нормативам та свідчать про можливе мікробне забруднення підземних водоносних горизонтів, в тому числі патогенними мікроорганізмами. Враховуючи недостатню захищеність від поверхневих забруднень підземних водоносних горизонтів, що живлять джерела, велику кількість ймовірних джерел забруднення (аварії на каналізаційних мережах, руйнування комунальних, сільськогосподарських та інших епідемічно небезпечних об’єктів внаслідок ведення бойових дій на територіях, де живляться підземні водоносні горизонти), наполегливо рекомендуємо обов’язково кип’ятити джерельну воду перед вживанням.

Агентство Телевидения Новости