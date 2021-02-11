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ВОЗ начала в Украине тренинги по вакцинации от коронавируса

ВОЗ начала в Украине тренинги по вакцинации от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит серию трехдневных семинаров по COVID-вакцинации для медицинских работников.

Об этом сообщается на странице ВОЗ в Facebook.

Специалисты ВОЗ организовали мероприятие с Минздравом и Центром общественного здоровья Минздрава Украины.

Семинары необходимы для завершения подготовки к "первой волне" COVID-вакцинации и направлены на защиту медработников больниц и неотложной помощи, которые предоставляют услуги пациентам с коронавирусом.

Отмечается, что участники обсудили детали подготовки в рамках Оперативного плана по "первой волне" и завершили обучение по микропланированию.

Эти мероприятия проводятся при поддержке ВОЗ для каждого этапа вакцинации.

"На текущей стадии вспышки вакцины дают нам возможность держать пандемию под контролем. ВОЗ совместно с партнерами поддерживают национальный план развертывания и вакцинации в Украине, чтобы обеспечить быстрое внедрение, когда вакцины станут доступными", - сказал глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

К обучению привлекут около 250 медицинских специалистов (50 команд по вакцинации) по всей стране с обеспечением дополнительными материалами о вакцине и вакцинации.

 

Агентство Телевидения Новости

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