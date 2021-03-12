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ВОЗ рекомендовала продолжить применять вакцину AstraZeneca

ВОЗ рекомендовала продолжить применять вакцину AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения рекомендует продолжить применять вакцину AstraZeneca для прививок от коронавируса на фоне отказа ряда стран от ее использования.

Как заявила в ходе брифинга представитель Маргарет Харрис, польза от вакцины продолжает превышать риски.

«Вакцина может продолжать использоваться, пока идет расследование причин возникновения тромбоза. У нас также есть местный Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин, который рассматривает безопасность всех вакцин. Они изучают этот сигнал и в настоящий момент оценивают сообщения об AstraZeneca, и как только у нас будет полное понимание решения комитета, мы вам сообщим», — сказала она.

Девять европейских стран — Норвегия, Эстония, Латвия, Австрия, Дания, Литва Люксембург, Болгария и Румыния — приостановили вакцинация препаратом AstraZeneca из-за случаев образования тромбов у пациентов после прививки.

Поводом для этого стали два смертельных случая после прививки AstraZeneca. В Австрии после вакцинации скончалась 49-летняя медсестра, а в Дании 60-летняя женщина.

Существует ли связь между двумя случаями смерти и препаратом AstraZeneca, пока не установлено, однако известно, что женщины из Австрии и Дании были привиты вакциной из одной партии, которая состояла из 1 млн доз и была отправлена в 17 стран ЕС.

Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало странам ЕС продолжить использование вакцины от коронавируса AstraZeneca на фоне регистрации случаев образования тромбов у вакцинированных.

 

Агентство Телевидения Новости

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