ВОЗ рекомендовала продолжить применять вакцину AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения рекомендует продолжить применять вакцину AstraZeneca для прививок от коронавируса на фоне отказа ряда стран от ее использования.

Как заявила в ходе брифинга представитель Маргарет Харрис, польза от вакцины продолжает превышать риски.

«Вакцина может продолжать использоваться, пока идет расследование причин возникновения тромбоза. У нас также есть местный Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин, который рассматривает безопасность всех вакцин. Они изучают этот сигнал и в настоящий момент оценивают сообщения об AstraZeneca, и как только у нас будет полное понимание решения комитета, мы вам сообщим», — сказала она.

Девять европейских стран — Норвегия, Эстония, Латвия, Австрия, Дания, Литва Люксембург, Болгария и Румыния — приостановили вакцинация препаратом AstraZeneca из-за случаев образования тромбов у пациентов после прививки.

Поводом для этого стали два смертельных случая после прививки AstraZeneca. В Австрии после вакцинации скончалась 49-летняя медсестра, а в Дании 60-летняя женщина.

Существует ли связь между двумя случаями смерти и препаратом AstraZeneca, пока не установлено, однако известно, что женщины из Австрии и Дании были привиты вакциной из одной партии, которая состояла из 1 млн доз и была отправлена в 17 стран ЕС.

Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало странам ЕС продолжить использование вакцины от коронавируса AstraZeneca на фоне регистрации случаев образования тромбов у вакцинированных.

Агентство Телевидения Новости