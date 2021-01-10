Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:00
Просмотров: 182

Врач-эпидемиолог из Харькова рассказала, для чего необходимо усиление карантина

Врач-эпидемиолог из Харькова рассказала, для чего необходимо усиление карантина

Заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медуниверситета, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Чумаченко рассказала, что послепраздничное усиление карантинных мероприятий в Украине поможет прервать цепь передачи коронавируса.

Об этом Чумаченко рассказала в комментарии Укринформу.

"Во время праздников люди общались, кто-то из них заразился. Инфицированный человек заразен не с первого дня, а в конце инкубационного периода. После возникновения симптомов, где-то один-два дня, он уже начинает выделять возбудителя и может заразить других. Когда мы в этот момент вводим карантин и этот человек не общается с большим кругом других лиц, то таким образом цепочка передачи прекращается", - пояснила она.

По словам специалиста, эффективность усиленного карантина окончательно можно будет оценить уже через две недели.

Профессор убеждена, что карантин однозначно должен дать снижение заболеваемости, но полной остановки распространения COVID-19 все равно ждать не стоит.

По ее словам, это связано с тем, что, во-первых, карантина не придерживаются так, как надо, а также потому, что сложно отслеживать контакты инфицированных.

Также Чумаченко уверена, что оценить эффективность карантина можно будет после сравнения заболеваемости в карантин с заболеваемостью в течение двух недель после введения карантина. Дело в том, что максимальный инкубационный период болезни – 2 недели. А в среднем он составляет 5-6 дней, поэтому через пять-шесть дней уже можно будет сделать первые предварительные выводы о действенности ограничений.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что согласно прогнозу, уже на этой неделе ожидается всплеск заболеваемости коронавирусом в Украине. Это обусловлено тем, что большое количество людей заразилось во время новогодних праздников.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 