Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:24
Просмотров: 80

Westinghouse та "Енергоатом" підписали контракт на разробку ТЕО будівництва двох блоків AP1000 на Хмельницькій АЕС

Westinghouse та Енергоатом підписали контракт на разробку ТЕО будівництва двох блоків AP1000 на Хмельницькій АЕС

Westinghouse Electric Company та НАЕК "Енергоатом" підписали контракт на розробку оновленого техніко-економічного обґрунтування будівництва двох блоків AP1000 на Хмельницькій АЕС в Україні.

"Відповідно до угоди, Westinghouse надасть технічну інформацію щодо встановлення AP1000 на підтримку оновленого ТЕО "Енергоатома" для будівництва двох реакторів AP1000 на Хмельницькій АЕС", – йдеться у прес-релізі американської компанії.

Зазначається, що ці зусилля просувають раніше підписану угоду між компаніями про будівництво установок AP1000 на блоках №5 та №6 Хмельницької АЕС, початок процесу ліцензування та подальший розвиток ініціатив України в галузі екологічно чистої енергії.

"Це важливі кроки для енергетичної незалежності України. Ми готові надати наші технології та обладнання для заводу AP1000 в Україні та постійно надихаємося непохитною рішучістю та стійкістю наших стратегічних партнерів", – зазначив президент Westinghouse Energy Systems Девід Дарем (David Durham).

У вересні 2021 року "Енергоатом" та Westinghouse підписали меморандум про будівництво п'яти енергоблоків АЕС в Україні. На початку червня 2022 року компанії підписали угоди про збільшення кількості ядерних енергоблоків, які будуватимуться за технологієpю AP 1000 в Україні, з п'яти до дев'яти одиниць та про створення в країні інженерно-технічного центру Westinghouse.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

349 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 09:32    38
СБУ передала в АРМА нову партію арештованого майна на понад 100 млн грн
Сегодня 09:21    63
Приватизацію Ощадбанку відклали
Сегодня 09:08    80
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.07
Сегодня 09:02    69
ISW назвав напрямки, на яких російські окупанти провалили наступи і штурми
Сегодня 08:56    90
Новости из США. Вторник, 12 июля 2022
Сегодня 08:45    105
Німеччина оприлюднила список зброї, переданої Україні
Сегодня 08:34    108
Сила українського спротиву (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 08:05    102
УЗ призначила на 13 липня евакуаційний потяг
Сегодня 07:50    134
Російські окупанти заздрять «ювелірній» роботі українських мінометників та артилеристів (аудіо)
Сегодня 07:38    143
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 