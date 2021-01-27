Xiaomi представила домашний гаджет, способный заменить стоматолога

Компания Xiaomi не прекращает расширять свой ассортимент новыми устройствами. На краудфандинговой платформе Youpin китайский производитель электроники представил специальный ультразвуковой гаджет Sunuo, благодаря которому пользователи смогут очистить зубы от налета без посещения стоматолога, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 Канал.

Устройство под названием Sunuo T11 Pro с помощью ультразвука позволяет удалять зубной налет. Его конструкция включает эндоскопическую камеру, которая транслирует изображение по Wi-Fi на смартфон. На кончике устройства предусмотрена светодиодная подсветка.

Другие особенности Sunuo T11 Pro

Корпус новинки защищен от пыли и воды по стандарту IPX7 — его можно мыть под краном после завершения процедуры очистки зубов. Емкость встроенного аккумулятора устройства составляет 1 200 мАч. Для подзарядки гаджета используется порт USB Type-C.

Цена

Стоимость Sunuo T11 Pro в Китае составляет 30 долларов (≈ 844 гривны).

Источник: hronika.info/

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