У 95-летней британской королевы Елизаветы II выявили коронавирус

Британская королева Елизаветы II заболела COVID-19. Она сдала тест на коронавирус, и он оказался положительным.

Об этом сообщает BBC.

Как завили в Букингемском дворце, королева испытывает легкие симптомы простуды, но рассчитывает продолжить исполнять свои обязанности в Виндзоре на следующей неделе.

«Она будет продолжать получать медицинскую помощь и следовать всем соответствующим указаниям», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Елизавета II контактировала со своим старшим сыном Чарльзом, принцем Уэльским, у которого на прошлой неделе был положительный результат на COVID-19.

До этого таблоид Daily Mail писал, что королева якобы не может двигаться из-за болезни.

Источник: РБК-Украина

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