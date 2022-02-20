У 95-летней британской королевы Елизаветы II выявили коронавирус
Британская королева Елизаветы II заболела COVID-19. Она сдала тест на коронавирус, и он оказался положительным.
Об этом сообщает BBC.
Как завили в Букингемском дворце, королева испытывает легкие симптомы простуды, но рассчитывает продолжить исполнять свои обязанности в Виндзоре на следующей неделе.
«Она будет продолжать получать медицинскую помощь и следовать всем соответствующим указаниям», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Елизавета II контактировала со своим старшим сыном Чарльзом, принцем Уэльским, у которого на прошлой неделе был положительный результат на COVID-19.
До этого таблоид Daily Mail писал, что королева якобы не может двигаться из-за болезни.
Источник: РБК-Украина