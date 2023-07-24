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У Харкові готуватимуть до відкриття поліклініку на Північній Салтівці

У Харкові готуватимуть до відкриття поліклініку на Північній Салтівці

Харківська міська поліклініка №10 була зруйнована російськими окупантами практично вщент, через що оперативно відновити її не вдасться, а прийом дітей та дорослих, які мешкають на Північній Салтівці, тимчасово можна вести в дитячій поліклініці №23.

Про це 24 липня повідомив харківський міський голова Ігор Терехов після огляду ступеня руйнації двох міських поліклінік на Північній Салтівці.

Профільні департаменти отримали доручення з облаштування дитячої поліклініки №23. Зокрема, там є необхідність ремонту даху, проведення внутрішніх ремонтних робіт, підключення опалення та води.

«Найближчим часом 23 дитяча поліклініка почне працювати. Вона прийматиме всіх, у тому числі й дорослих. Нині це єдино можливий варіант. Поліклініка відкриється у дві черги. Спочатку – блок для дорослих пацієнтів, потім – для дітей. Ремонт обох відділень проводитиметься паралельно. Я вирішив так вчинити з огляду на прохання місцевих жителів. Тут здебільшого залишилися самотні люди похилого віку, яким важко їхати по медичну допомогу в інші райони. На жаль, міську поліклініку №10 зараз нам не відновити», – зазначив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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