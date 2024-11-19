Сегодня 14:54
Просмотров: 169
У Харкові лікарі «швидкої» реанімували пенсіонера
Гострий інфаркт міокарда став причиною клінічної смерті 85-річного чоловіка.
Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».
Завдяки оперативній та високопрофесійній праці бригади ЕМД 2002 у складі: лікаря Вікторії Бойко, фельдшера Анастасії Гнідої та водія Юрія Григорика, життя чоловіка було врятовано.
Після проведення успішних реанімаційних заходів чоловіка доправлено на шпиталізацію до лікувального закладу.