У Харкові лікарі «швидкої» реанімували пенсіонера

Гострий інфаркт міокарда став причиною клінічної смерті 85-річного чоловіка.

Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Завдяки оперативній та високопрофесійній праці бригади ЕМД 2002 у складі: лікаря Вікторії Бойко, фельдшера Анастасії Гнідої та водія Юрія Григорика, життя чоловіка було врятовано.

Після проведення успішних реанімаційних заходів чоловіка доправлено на шпиталізацію до лікувального закладу.

Агентство Телевидения Новости