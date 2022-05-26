У Харкові та області вакцина від COVID-19 є в 39 лікарніх

Харківщина отримала понад 4 тисяч доз вакцини Comirnati/Pfizer.

Департамент охорони здоровʼя ХОВА просить жителів регіону за можливості вакцинуватися від SARS-CoV-2.

«COVID-19 продовжує розповсюджуватися теренами Харківської області. З початку повномасштабного вторгнення рф у регіоні виявили 1 658 випадків хвороби та зареєстровано 191 смерть через коронавірусу хворобу. Нагадуємо, що єдиним дієвим методом попередити захворювання чи мінімізувати його наслідки є вакцинація”, – зазначили в Департаменті.

Сьогодні отримати щеплення можна в 39 закладах охорони здоровʼя Харківщини:

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Донецької селищної ради» Ізюмського району;КНП «Близнюківська центральна районна лікарня»;КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Богодухівської міської ради»;КНП «Валківський центр первинної медико-санітарної допомоги»;КНП Солоницівської селищної ради «Медичний центр «Здоров’я+» Харківського району»;КНП Кегичівської селищної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги»;КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Коломацької селищної ради»;КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Краснокутської селищної ради»;КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нововодолазької селищної ради;КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Старовірівської селищної ради;КНП «Первомайський центр первинної медико-санітарної допомоги»;КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Сахновщинської селищної ради»;КНП Мереф’янської міської ради «Мереф’янська центральна районна лікарня»;КНП Південної міської ради «Центр первинної медичної допомоги №1 Харківського району»;КНП Пісочинської селищної ради «Центр первинної медичної допомоги №2 Харківського району»;КНП Харківської районної ради «Центр первинної медичної допомоги №4 Харківського району»;КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Люботинської міської ради;КП «Люботинська центральна міська лікарня»;ТОВ «Медичні технології сучасності» смт Пісочин.

У місті Харків:

20. Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня;21. Обласна клінічна інфекційна лікарня;22. Клініка Your baby;23. Міська поліклініка №3;24. Міська поліклініка №11;25. Міська поліклініка № 17;26. Міська поліклініка № 18;27. Міська поліклініка №19;28. Міська поліклініка № 22;29. Міська поліклініка №24;30. Міська поліклініка № 25;31. Міська лікарня №3;32. Міська клінічна лікарня №27;33. Міська студентська лікарня;34. Міська дитяча поліклініка №2;35. Міська дитяча поліклініка №12;36. Міська дитяча поліклініка №14;37. Міська дитяча поліклініка №15;38. Міська дитяча поліклініка №2339. Міська дитяча клінічна лікарня №24.

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