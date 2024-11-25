У Харкові від коронавірусу померла жінка

На Харківщині за тиждень 2473 людини захворіли на грип, ГРВІ та COVID-19. Серед них 976 дітей віком до 17 років. Найвищий рівень захворюваності спостерігається в Берестинському районі, найнижчий – у Куп’янському.

Про це повідомили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

COVID-19 діагностували у 52 пацієнтів, зокрема у двох дітей. У Харкові від коронавірусу померла літня жінка.

«Зареєстровано один летальний випадок у місті Харків серед хворих із COVID-19 у віковій групі 65 та старші. У хворої відмічалися ускладнення з боку серцево-судинної та імунної систем. Вона не була щеплена проти грипу та COVID-19», – йдеться в повідомленні.

Епідеміологи зазначають, що рівень захворюваності залишається низьким і не перевищує епідемічний поріг. Госпіталізовано 96 людей, з них 35 – діти.

Агентство Телевидения Новости