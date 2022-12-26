Здоров'я
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26.12.2022 15:48
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У Харкові за тиждень понад 850 осіб захворіли на грип та ГРВІ

У Харкові за тиждень понад 850 осіб захворіли на грип та ГРВІ

У Харкові за минулий тиждень на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло 856 осіб, з них 44% – діти до 17 років.

Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я з посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Зокрема, упродовж минулого тижня було зареєстровано 97 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

У департаменті зауважили, що у порівнянні з минулим тижнем зафіксовано зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 4,25%. Показник захворюваності становить 60,5 на 100 тис. населення, що нижче показника епідемічного порогу на 85,4% та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

Також там повідомили, що  минулого тижня було госпіталізовано 57 осіб, 11 з яких – діти.

Агентство Телевидения Новости

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