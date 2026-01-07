У харківській обласній клінічній лікарні відкрили ортопедичне відділення

В обласній клінічній лікарні створили нове ортопедичне відділення за сприяння Харківської обласної військової адміністрації. Його робота має підвищити доступність та якість медичної допомоги пацієнтам із захворюваннями опорно-рухового апарату.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Реалізація проєкту дозволить посилити доступність та підвищити якість медичної допомоги пацієнтам із захворюваннями опорно-рухового апарату.

Нове відділення створене з урахуванням потреб маломобільних груп населення, згідно зі стандартами безбар’єрності. Його роботу забезпечуватимуть 25 фахівців різного профілю. Щомісяця спеціалізовану ортопедичну допомогу тут зможуть отримувати близько 100 пацієнтів.

«Серед основних послуг – оперативні втручання на кульшових, колінних і плечових суглобах, передбачені програмою Міністерства охорони здоров’я України. Наразі відділення забезпечене всіма необхідними матеріалами, сформована черга пацієнтів. Повноцінну роботу розпочнемо на початку 2026 року. Робимо все можливе, щоб перебування у відділенні було максимально комфортним, безпечним і зручним», – розповів генеральний директор КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня» Руслан Врагов.

Агентство Телевидения Новости