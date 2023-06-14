У Лозівському районі скажена лисиця покусала жінку: введено карантин

У селищі Смирнівка Лозівської тергромади ввели карантинні обмеження через сказ дикої тварини.

Про це повідомляється на сайті Лозівської міської ради.

За результатами експертизи Харківської регіональної лабораторії Держпродспоживслужби у зразках дикої тварини – лисиці – виявлено антиген вірусу сказу.

12 червня ця тварина покусала жительку Смирнівки. Наразі стан здоров’я постраждалої задовільний, вона своєчасно отримала усю необхідну медичну допомогу у лікарні Харкова. Продовжує перебувати під наглядом медичних працівників.

Рішення щодо введення карантину прийняли сьогодні, 14 червня, на засіданні протиепізоотичної комісії. Діятимуть карантинні обмеження два місяці.

На засіданні затвердили план заходів щодо ліквідації та профілактики захворювання на сказ. Смирнівку внесли до неблагополучної зони. До загрозливих зон віднесли села Веселе та Долгове. До зони спостереження: Світловщину, Михайлівку, Шатівку, Городне, Миколаївку, Роздори.

Наразі вживаються усі необхідні карантинні заходи: ветеринарні лікарі у Смирнівці та селах, які віднесені до загрозливої зони щеплюють від сказу усіх тварин: собак, котів, рогату худобу.

Агентство Телевидения Новости