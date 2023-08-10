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У поліклініці на Салтівці працює відділення реабілітації
У Харкові у міській поліклініці №6 працює сучасне відділення реабілітації, де надають допомогу за п’ятьма напрямками:
– кардіо-респіраторна;
– опорно-рухова;
– неврологічна;
– реабілітація при післятравматичних станах;
– психологічна допомога.
Відділення оснащене сучасним обладнанням, на якому проводять заняття кваліфіковані реабілітологи, ерго- та фізичні терапевти, психологи та логопед.
За короткий період у відділенні пройшли курс лікування 228 пацієнтів, які отримали комплекс реабілітаційної допомоги та відновили свій стан.