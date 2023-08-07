У селах та на прифронтових територіях з’являться мобільні аптеки — МОЗ

Уряд ухвалив постанову, якою дозволив ліцензіатам з роздрібної торгівлі лікарськими засобами утворювати мобільні аптечні пункти. Мобільні аптеки зможуть функціонувати виключно у сільській місцевості, де відсутні аптечні пункти, а у мешканців – обмежений доступ до лікарських засобів. Також, на період воєнного стану, такі пересувні аптечні пункти зможуть працювати на прифронтових територіях та у зонах надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Наразі в селах та селищах міського типу працюють близько 5 700 аптек та аптечних пунктів. Натомість загалом по країні залишається понад 20 000 сіл, які не мають аптечних пунктів. Тому створення таких мобільних аптек дозволить суттєво покращити доступ людей до необхідних ліків. Зокрема, такі аптечні пункти відпускатимуть ліки, які підлягають реімбурсації за програмою «Доступні ліки».

Також мобільні аптечні пункти працюватимуть на прифронтових територіях, де наразі суттєво зруйнована медична та аптечна інфраструктура.

«Одна з проблем медичної галузі, над вирішенням якої ми працювали тривалий час, це забезпечення доступу людей до необхідних їм ліків там, де цей доступ з певних причин обмежений. Йдеться про сільську місцевість та території, де ведуться активні бойові дії. Постійні атаки росії, руйнування медичної інфраструктури, порушення логістичних ланцюгів ще більше ускладнюють ситуацію. Сьогоднішнє рішення уряду відкриває можливості для функціонування мобільних аптек, що дозволить покращити ситуацію. Однак важливою є не лише доступність, а і якість. Саме тому право створювати такі мобільні аптеки є виключно у ліцензованих підприємств. І я звертаюсь до цих ліцензіатів з проханням скористатись такою можливістю – створити ці мобільні аптеки та наблизити програму “Доступні ліки” до місця проживання тих, хто їх потребує», – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

В мобільних аптечних пунктах діятимуть ті ж правила відпуску лікарських засобів, як і в стаціонарних аптеках. Всі рецептурні препарати відпускатимуться виключно за рецептом (як паперовим, так і електронним).

У питанні створення мобільних аптек Україна керувалася передовим світовим досвідом. Зокрема, такі аптечні пункти успішно працюють в США.

Ухвалена урядом постанова вносить зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року №929.

Нагадаємо, раніше уряд заборонив аптекам вказувати на вивісках рівень цін та порівнювати себе з конкурентами.

Агентство Телевидения Новости