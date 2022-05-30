Здоровье
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30.05.2022 22:29
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У супроводі поліції – до пологового будинку

У супроводі поліції – до пологового будинку

Напередодні під час патрулювання міста поліцейські зупинили автомобіль, який рухався після початку комендантської годині. В машині біли водій та пасажирка. Під час спілкування жінка пояснила, що у неї почались перейми і вона народжує. Про це розповіли в пресслужбі УПП Харківської області.

Патрульні, не гаючи часу, супроводили авто з породіллею до пологового будинку, де передали її лікарям.

Патрульна поліція Харкова бажає маляті та батькам миру та здоров’я.

Агентство Телевидения Новости

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