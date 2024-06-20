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У водоймах Харкова виявили понаднормову кількість кишкових паличок

У водоймах Харкова виявили понаднормову кількість кишкових паличок

За результатами моніторингових досліджень якості води в межах акваторії пляжів «Удянський», Олексіївського лугопарку, Журавлівського гідропарку, Безлюдівського та Петренківського водоймищ, Основ’янського озера у місті Харків виявлений понаднормативний вміст лактозопозитивних кишкових паличок.

Про це повідомляє Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Присутність кишкових паличок у воді свідчить про можливе забруднення водоймищ в результаті потрапляння стічних вод, в тому числі хвороботворними мікроорганізмами.

Фахівці рекомендують врахувати надану інформацію додатково до інших наявних ризиків, в тому числі пов’язаних з веденням бойових дій, за наявності бажання скористатися вказаними водоймищами для відпочинку.

Перелік пляжів, які є небезпечними для купання, відображені на карті.

Агентство Телевидения Новости

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