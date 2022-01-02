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Ученые оценили опасность COVID-штамма «Омикрон»

Ученые оценили опасность COVID-штамма «Омикрон»

Штамм «Омикрон» может быть более заразным, но менее опасным штаммом коронавируса. Он не повреждает легкие людей так сильно, как «Дельта» и предыдущие варианты коронавируса.

Об этом сообщает The Guardian.

Он мог изменил свою способность заражать различные виды клеток.

«По сути, он, похоже, более способен заражать верхние дыхательные пути — клетки в горле. Таким образом, он будет умножаться в клетках горла легче, чем в клетках глубоко в легких. Это действительно предварительно, но исследования указывают в том же направлении», — сообщили ученые.

Омикрон приводит к «менее тяжелому заболеванию» у мышей. Исследование показало, что мыши, инфицированные «Омикроном», меньше теряют вес, имеют более низкие вирусные нагрузки и испытывают менее тяжелую пневмонию.

По мнению ученых, большинство проявлений нового варианта инфекции напоминает обычную простуду.

Источник: РБК-Украина

Агентство Телевидения Новости

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