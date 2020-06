Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью течения COVID у заболевших

Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания коронавируса у заболевших.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале The New England Journal of Medicine.

Сообщается, что независимые исследования проводились в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана.

Исследователи пришли к выводу, что наибольший риск тяжелого течения COVID-19 имеют носители второй группы крови. При этом для третьей и четвертой групп риск тяжелой болезни меньше, чем для второй, но больше, чем для первой.

Ранее молекулярные биологи из Германии узнали, почему носители второй группы крови более уязвимы к коронавирусу. Другие ученые также сообщали, что первая группа наименее подвержена коронавирусу.

Агентство Телевидения Новости