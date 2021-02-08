Украина договорилась о поставке вакцины: когда начнут прививать от COVID-19 и какая ситуация с заболеваемостью на Харьковщине

Уменьшение уровня заболеваемости коронавирусом отображается и на уровне заполняемости больниц. Ситуации, как осенью, когда еще немного и больные могли бы оставаться в "скорых" - сейчас нет, говорит директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта. Опорные больницы не загружены. Но вместе с этим количество коронавирусных спец-бригад пока не уменьшают, их так же 30. В целом, количество вызовов по области с подозрением на ковид примерно такое, как и по городу.

Виктор Забашта, директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф:

Насправді все так само порівну. Я не можу сказати, що десь це принципово, але кількість викликів десь близько 50-ти на добу.

В Украине первый этап вакцинации от коронавируса должнен стартовать уже в этом месяце. Прививки будут бесплатными и добровольными, уверяют в Минздраве. На днях Министерство здравоохранения получило подтверждение о поставке в Украину 12 млн доз вакцин для профилактики COVID-19. На первом этапе вакцинировать будут тех, кто имеет более высокий риск инфицирования или тяжелое течение коронавирусной болезни.

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины:

Отже, на першому етапі, куди входити близько 370 тисяч людей, вакцину отримають працівники мобільних бригад вакцинації, медичні працівники, лікарі та середній медичний персонал, які працюють в закладах охорони здоров’я, які надають допомогу хворим на ковід-19, працівники лабораторій, які проводять лабораторні дослідження, працівники екстреної меддопомоги та водії.

На втором, третьем и четвертом этапе планируют вакцинировать тех, кто входит в группы риска по возрасту, состоянию здоровья или профессии, например - преподаватели. В текущем году планируется охватить не менее половины населения. Это 20 млн человек. Всего государственным бюджетом на 2021 предусмотрено почти 4 миллиарда гривен на компанию по вакцинации, привлекать будут и деньги из инвестиционного банка.

Игорь Иващенко, зам. министра здравоохранения Украины:

Уряд України отримав офіційне підтвердження від Європейського інвестиційного банку, що виділення коштів у сумі 50 млн євро, що будуть спрямовані на закупівлю вакцин, які необхідні на закупівлю обладнання, що забезпечує холодний ланцюг при вакцинації, а також логістики.

Между тем, для того, чтобы дать обществу ответы на вопросы по преодолению пандемии ковид-19 и вакцинации, сегодня начался всеукраинский форум «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», основной задачей которого является проведение диалога власти и общества по борьбе с коронавируса.

Агентство Телевидения Новости