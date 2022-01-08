Украина утилизирует 600 тысяч доз вакцин от COVID-19

Украина передаст на утилизацию почти 600 тысяч доз вакцин от COVID, которые по разным причинам не пригодны для использования. Об этом в субботу, 8 января, сообщает Министерство здравоохранения.

Отмечается, что в 2021 году Украину бесплатно получила более 3,6 млн доз вакцин против COVID в качестве гуманитарной помощи из других стран, а также свыше 7,4 млн доз в рамках глобального механизма COVAX.

«По состоянию на 05 января 561 729 доз вакцины AztraZeneca (с истекшим сроком годности), полученной на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи от других государств, собраны на региональных складах и будут переданы специализированной организации по ее утилизации», — говорится в ответе на запрос.

Кроме того, в июне стало известно о возможном нарушении холодовой цепи хранения при транспортировке более 30 000 доз вакцины Pfizer, которая была закуплена за средства государственного бюджета. По результатам служебного расследования эта партия была признана непригодной для использования.

Напомним, в ноябре сообщалось, что Украина утилизирует 400 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

Ранее стало известно, что почти половина взрослых украинцев вакцинирована.

Источник: РБК-Украина

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