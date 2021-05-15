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Украинцам нужно готовиться к новой волне эпидемии коронавируса

Украинцам нужно готовиться к новой волне эпидемии коронавируса

В Министерстве здравоохранения Украины ожидают новую волну эпидемии коронавируса в осенне-зимний период. Именно на это время приходится сезон гриппа и гриппоподобных заболеваний. Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал журналистам 15 мая.

"Подъем заболеваемости совпадает во времени с сезоном гриппа и гриппоподобных заболеваний. В Украине так складывается, что октябрь-ноябрь идет первый рост, февраль-март-второй. В этом году коронавирус у нас полностью совпал с этими волнами. Мы делаем все, чтобы избежать этой волны, в частности благодаря вакцинации", - сказал Ляшко.

При этом он допустил, что новая волна может возникнуть и раньше, если будут происходить и активно распространяться новые мутации коронавируса.

Агентство Телевидения Новости

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