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«Умирать со звёздочками» Харьковчане просят мэрию обратить внимание на их проблемы

Дмитрий болеет диабетом 25 лет.  Чтобы хоть как-то противостоять болезни вынужден постоянно искать лекарства по аптекам и просить врачей выписывать рецепт.  Государство покрывает около 30 процентов расходов. Говорит, взял в руки плакат для того, чтобы обратить внимание горожан на проблемы, которым городские власти не уделяет должного внимания.

Дмитрий, представитель диабетической общины Харькова

Я вышел сейчас с этим плакатом для того, чтобы обратить внимание наших властей на то что в нашей области и в самом городе Харькове есть большая проблема у детей страдающих сахарным диабетом.  Это потребность в инсулине, замещающих препаратах, в самом инсулине. Наша власть решила, что лучше будет умирать со звездочками

Кирилл Яковлев - организатор флешмоба.  Говорит, идею позаимствовал из интернета.  Интересно было узнать, как реагируют харьковчане.  Хочет, чтобы в их сознании начинались изменения.

Кирилл Яковлев, блоггер, организатор флешмоба

Когда я вижу лампочки,  которые стоят 75 миллионов гривен - да, новый год нужен, но опять таки, можно же вибрать другой подход.  Можно было обратится к предпринимателям, которые со своей рекламой, которые бы бесплатно повесели эти все лампочки. И когда люди начнут задавать правильные вопросы государству, в данном случае - горсовету. 

Между тем, антикоррупционеры говорят, стоимость звездного неба завышена минимум в 5 раз.  Оставляет желать лучшего и качество самой иллюминации.  А в этом году рекордные расходы на украшение города просто неуместны. 

Дмитрий Булах, соучредитель «Харьковский антикоррупционный центр"

К примеру, 63 миллиона - это затраты на ремонт поликлиник и больниц.  Соответственно мы знаем, ведь каждый из нас туда попадает - это отсутствие отопления, отсутствие питания, извините, «заколоченные» туалеты и невозможность часто там находится для жителей города.  Это о приоритетах. Потому что, извините, вместо этих двух гирлянд на Сумской и на Пушкинской можно было навести порядок в порядка я думаю 10-ти больницах или поликлиниках

Подобные акции на тему болезненных вопросов города планируют проводить и в дальнейшем.

 

Агентство Телевидения Новости

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