З першого січня в Україні відновлюються планові перевірки аптек

З 1 січня 2025 року буде відновлено планові перевірки аптечних закладів, вони стосуватимуться і тих аптек, які працюють на території лікарень.

Про це в інтервʼю Укрінформу розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

«Досі в нас був мораторій на проведення перевірок. Але уряд ухвалив рішення, і з 1 січня 2025 року відновлюються планові перевірки аптечних закладів Держлікслужбою. Раніше ми точково реагували на звернення громадян щодо порушень в тих чи інших аптечних закладах. І Держлікслужба мала право перевірити аптечний заклад за погодженням з МОЗ», – розповів Ляшко.

Але з 1 січня, за його словами, аптеки будуть планово будуть перевіряти, і передусім планові перевірки проводитимуть в аптеках, які розміщені в закладах охорони здоров’я.

Також Ляшко нагадав, що аптечні заклади, які працюють в лікарнях, або на території лікарень, зобов’язані працювати за програмою «Доступні ліки» й мати у своєму асортименті ті лікарські засоби, вартість яких повністю або частково відшкодовує держава.

«У разі, якщо в аптечному закладі при лікарні пацієнту відмовили у відпуску препарату з «Доступних ліків», він може звернутися на гарячу лінію НСЗУ за телефоном: 16-77. Національна служба здоров’я також передає цю інформацію регулятору – Держлікслужбі», – зауважив Ляшко.

Він додав, що у випадках, якщо в лікарні у пацієнта вимагають або пропонують купити лікарські засоби, необхідно перш за все звернутися до адміністрації лікарні, також можна подати скаргу в Національну службу здоров’я.

Агентство Телевидения Новости