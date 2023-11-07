За 20 місяців війни рф вщент зруйнувала 193 медзаклади – МОЗ

За понад півтора року повномасштабної війни росія пошкодила 1468 об’єктів медичних закладів України, ще 193 було зруйновано вщент. Російські загарбники продовжують нищити об’єкти цивільної інфраструктури, в тому числі й медичної: лікарні, амбулаторії, поліклініки, пологові та інші медзаклади, перешкоджаючи медикам працювати та створюючи додаткове навантаження на медичну систему.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Зокрема, найбільших втрат зазнали медзаклади Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Чернігівщини та Херсонщини. Від початку війни ворог пошкодив 103 автівки екстреної медичної допомоги, знищив 253 автомобілі та захопив 125 автівок «екстренки».

Однак, попри всі атаки на медичні заклади та постійні бомбардування ворога, в Україні тривають роботи з відбудови медичної інфраструктури. Першочергово йдеться про обʼєкти на деокупованих територіях, які внаслідок ворожих обстрілів та бомбардувань зазнали невеликих ушкоджень.

Станом на початок листопада 2023 року вже вдалося повністю відновити 421 об’єкт медзакладів, ще 413 об’єктів відновлено частково. Найбільше відновлених медзакладів наразі на Миколаївщині, Дніпровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині.

Міністерство охорони здоров’я разом із партнерами працюють над відбудовою українських лікарень та створюють умови, щоб наші героїчні медики попри війну могли повноцінно працювати та надавати потрібну медичну допомогу кожному пацієнту. Саме тому, попри спричинені війною виклики, роботи з відновлення української медичної інфраструктури триватимуть й надалі.

Агентство Телевидения Новости